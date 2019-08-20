В Бурятии сняли фильм про «переломный год» в Байкальском регионе

В Бурятии сняли документальный фильм «1917. Великий год малой родины». Автором ленты является журналист газеты Заиграевского района «Вперёд» Александр Муравьёв. Презентация работы намечена на осень, сейчас же в Сети опубликован трейлер.
Создатели картины называют её «нескучным документальным фильмом» про «переломный год» в Байкальском регионе.
Как бывший каторжник оказался сначала на Байкале в компании Серова, а потом делил жилплощадь с самим Лениным? Где в республике проезжал Михаил Фрунзе? От чего Агван Доржиев предостерегал большевиков? Что стало с бурятским заводом, который делал лучший на Дальнем Востоке цемент? – на эти интересные вопросы ответит картина.
Проект расскажет о роли некоторых уроженцев и жителей Бурятии в масштабных исторических преобразованиях революционного 1917 года в России. Сюжет вплотную рассматривает эпизоды участия этих людей в известных на весь мир событиях, личные контакты с большими историческими персонами, а также примеры влияния на сам ход истории 20 века. При этом ряд сведений будет представлен широкой публике впервые.
– Через непростые и подчас удивительные истории конкретных людей это кино заглядывает во «вчера», чтобы попытаться понять «сегодня». Существует немало по-настоящему серьёзных вещей, которые определяют нашу ментальность в конце 2010-х гг., а своими корнями уходят в переломный 1917 год – время крупного и глубокого потрясения основ культурно-национального и социально-духовного кода нации, - отмечает автор проекта Александр Муравьёв.
По своей форме фильм насыщен визуальными и аудиоэффектами, добавляет он.
- В частности, использованы популярные на YouTube монтажные приёмы для смены планов, полная или частичная анимация статичных изображений, пространственное моделирование объектов, а также совмещение исходного документального материала с актуальными элементами современной медийной эстетики. По этой причине в фильме очень немного традиционной чёрно-белой видео- и фотохроники в сыром виде, отчего смотреть кино «будет нескучно», - рассказывает журналист.
По словам Александра Муравьёва, всё это пёстрое разнообразие заботливо выполнено в краеведческом духе исследования старины и её отголосков в современности. И вдумчивый зритель даже сможет провести актуальные параллели между политической ситуацией столетней давности и нынешней общественной обстановкой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Сети появился документальный фильм Александра Муравьёва «Явление». Лента рассказывает невероятную историю спасения трёхлетнего мальчика из села Татарский ключ Заиграевского района, потерявшегося в лесу.
Проект открыл программу показов «Духовная жизнь» в одном из кинотеатров Улан-Удэ, неоднократно был показан на православных приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии и лишь недавно стал доступным для просмотра всем желающим.