В Бурятии сняли фильм про «переломный год» в Байкальском регионе

В Бурятии сняли документальный фильм «1917. Великий год малой родины». Автором ленты является журналист газеты Заиграевского района «Вперёд» Александр Муравьёв. Презентация работы намечена на осень, сейчас же в Сети опубликован трейлер.

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