В Иркутске завершилась экспедиция, посвящённая победе на Халхин-Голе

Общество, Фото: пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области

50 участников на 4 «КамАЗах» проехали 4600 километров по дорогам России и Монголии



В Иркутске 9 сентября подведены итоги V международной молодёжной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу». На пресс-конференции в качестве спикеров выступили атташе представительства МИД России в городе Иркутске Александр Алтынников, замминистра по молодёжной политике области Андрей Ахмадулин, председатель правления Иркутского регионального общественного фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран» Олег Торский.



Экспедиция «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу» стартовала 17 августа и завершилась 7 сентября. Она прошла по маршруту: Иркутск – Улан-Батор – Халхин-Гол – Иркутск. В состав экспедиции вошли 50 юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет – студенты, молодые ученые, журналисты, участники молодёжных и детских общественных организаций. На четырёх подготовленных «КамАЗах» они проехали по территории России и степям Монголии.



- К экспедиции мы готовились не один год и уже с прошлого года отрабатывали многие моменты, смотрели, где мы можем помочь. Был организован очень жёсткий отбор участников экспедиции с помощью интернет-площадки Росмолодёжи АИС «Молодёжь России». Нужно отметить, что в экспедиции принимали участие не только представители Иркутской области, но и жители других регионов, –сказал заместитель министра Андрей Ахмадулин.



В точках по маршруту следования состоялись лекции по истории войны на Халхин-Голе, посещение памятных мест. В Улан-Баторе представители экспедиции приняли участие в торжественном приёме президента России Владимира Путина главой Монголии Халтмаагийном Баттулга. 3 сентября в столице Монголии состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.



- В этот раз нам удалось привлечь не только молодежь, но и ветеранов. В частности, впервые в истории состоялась встреча ветеранов Афганистана России и Монголии. С обеих сторон принимали участие во встрече люди, которые получили за участие в этой операции звание Героя. Был Евгений Алексеевич Зеленов, Герой России, герой Афганистана, со стороны Монголии был герой Польши, снайпер, который фактически с собой закрыл отход целого польского подразделения и сумел прикрыть их. Встреча прошла в теплой обстановке, – рассказал Олег Торский.



Участникам экспедиции, в том числе и немалому числу девушек, приходилось преодолевать непростые погодные условия – тридцатиградусную жару, палящее солнце, ливневые дожди, жить в полевых условиях, спать прямо в дороге в кузове грузовика.



- Самым тяжёлым был переход от Халхин-Гола до Чойбалсана. Размыло все дороги, и мы шли 20 часов. Пришлось около водителей садить и менять постоянно ребят, потому что те сами постоянно «вырубались». Тем не менее, они танцевали, пели, хлопали, сказки рассказывали. Периодически шёл дождь. И потом мы дали им сутки на отдых, потому что действительно было тяжело, – поделился Олег Торский.



- Победа на реке Халхин-Гол – это славная страница нашей общей российско-монгольской истории, наглядный пример взаимопонимания, выручки и братства по оружию. Сохранение памяти об этих событиях играет большую роль в российско-монгольских отношениях, служит основой для дальнейшего развития и укрепления двусторонних контактов. Представительство МИД России в городе Иркутске оценивает данную экспедицию как весомый вклад в развитие российско-монгольских отношений, – отметил атташе представительства Александр Алтынников.



На протяжении подготовки и прохождения экспедиции велась документальная видеосъёмка. По итогам будет смонтирован фильм и в октябре-ноябре организован специальный кинопоказ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

