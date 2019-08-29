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В Улан-Удэ из-за праздничного шествия автобусы пойдут по-другому

В Улан-Удэ из-за праздничного шествия автобусы пойдут по-другому
Общество, 
Это связано с праздничным шествием, которое посвятят 80-летию авиационного завода

31 августа коллективы АО «Улан-Удэнский авиационный завод» проведут праздничное шествие, посвящённое 80-летнему юбилею завода. В связи с этим по улицам Столичной и Гастелло с 15:00 до 17:00 изменятся схемы движения общественного транспорта.

Объезд закрытого для движения участка по улице Гастелло автобусами маршрутов № 3, 12, 21, 23, 51, 54 будет осуществляться по улицам Столичная – Гарнаева – Балдынова – Заиграевская – Магистральная – Мунгонова – Камова – далее по утверждённым схемам.

Автобусы маршрута № 44 будут следовать по улице Гарнаева и Чайковского до остановки «Институт», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

О том, как Улан-Удэнский авиазавод будет праздновать свой юбилей, «Байкал-Daily» уже сообщал.
схема движения транспорта
 
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