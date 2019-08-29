Юрия Чичерина и «Браво» выступят на юбилее Улан-Удэнского авиазавода

В субботу, 31 августа, на Восточном пройдёт шествие трудовых коллективов. Маршрут движения колонн: с улицы Краснодонская от подножия лестницы на КДЦ «Рассвет», далее по улицам Столичная, Гастелло, Хоринска, финиш на предзаводской площади авиазавода. Шествие будет идти с 15 до 17 часов.



В 17 часов до вечера у авиазавода будет идти праздничный концерт. В программе концертно-развлекательное шоу, 3d mapplng шоу (лазерное шоу) и фейерверк. Вход свободный.







Также в субботу с 9 до 12 часов на Улан-Удэнском авиазаводе состоится День открытых дверей. Для зрителей устроят анимационные площадки, будут проводить экскурсии, покажут выставку авиационной техники. Запланированы показательные выступления авиамоделистов и 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Время проведения – с 12 до 22 часов. Место – аэродром посёлка Восточный. Вход по браслетам.







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