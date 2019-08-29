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Юрия Чичерина и «Браво» выступят на юбилее Улан-Удэнского авиазавода

Юрия Чичерина и «Браво» выступят на юбилее Улан-Удэнского авиазавода
Общество, 
Улан-Удэнский авиазавод с размахом отпразднует своё 80-летие

Популярная рок-певица Юлия Чичерина и рок-группа «Браво» выступят на 80-летии Улан-Удэнского авиазавода. Праздновать свой юбилей авиазавод будет с 30 августа по 1 сентября.

В первый день празднования, 30 августа, в КДЦ «Рассвет» пройдёт торжественное награждение работников авиазавода.

В субботу, 31 августа, на Восточном пройдёт шествие трудовых коллективов. Маршрут движения колонн: с улицы Краснодонская от подножия лестницы на КДЦ «Рассвет», далее по улицам Столичная, Гастелло, Хоринска, финиш на предзаводской площади авиазавода. Шествие будет идти с 15 до 17 часов.

В 17 часов до вечера у авиазавода будет идти праздничный концерт. В программе концертно-развлекательное шоу, 3d mapplng шоу (лазерное шоу) и фейерверк. Вход свободный.

Также в субботу с 9 до 12 часов на Улан-Удэнском авиазаводе состоится День открытых дверей. Для зрителей устроят анимационные площадки, будут проводить экскурсии, покажут выставку авиационной техники. Запланированы показательные выступления авиамоделистов и 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

На 1 сентября, воскресенье, запланирована самая зрелищная часть празднования. Как сообщал «Байкал-Daily», для гостей выступит женская пилотажная группа из Сургута «Барсы» с 20-минутной программой. Накануне горожане увидели репетицию женщин-пилотов, которые в небе над Улан-Удэ нарисовали сердечко.

В этот же день состоится выставка военной техники, полёты на аэростате, анимационные площадки, выступление 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, а также выступления Юлии Чичериной и группы «Браво». Завершится праздник фейерверком.

Время проведения – с 12 до 22 часов. Место – аэродром посёлка Восточный. Вход по браслетам.

Справка:

Юлия Чичерина стала широко известна стала в 2000-х годах. Её хиты «Ту-лу-ла» и «Жара» пользовались огромной популярностью среди слушателей. В 2001 году певица записала с группой «Би-2» песню «Мой рок-н-ролл».



Советская группа «Браво» образовалась в 1983 году. Группа записала множество альбомов, первый из которых вышел в свет 36-лет назад. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другие. 5 лет (с 1990 по 1995 годы) в группе играл популярный певец Валерий Сюткин. У истоков группы стояла эпатажная певица Жанна Агузарова (1983—1988 годы). Руководителем музыкального коллектива является гитарист и автор песен — Евгений Хавтан.

Многим знакомы их хиты «Оранжевый галстук» («Король оранжевое лето»), «Любите, девушки», «Московский бит» и другие.


Улан-Удэнский авиазавод
 
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