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В Бурятии только 11,8% семей относится к среднему классу

В Бурятии только 11,8% семей относится к среднему классу
Общество,  Фото:pixabay.com
Семьи среднего класса могут позволить себе купить автомобиль и квартиру

Бурятия заняла 39 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Лишь 11,8% семей в республике можно отнести к этой категории. Рейтинг составил РИА Новости, опираясь на данные Росстата.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. В рейтинге лидирующие позиции заняли Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ – в этих регионах высокие зарплаты и низкая стоимость жилья.

Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург – восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу. Иркутская область заняла 20 место, в Приангарье 17,6% семей можно отнести к среднему классу.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счёт высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.
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