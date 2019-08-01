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Забайкальский край на фестивале составит собственную поваренную книгу

Забайкальский край на фестивале составит собственную поваренную книгу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревновании примут участие национальные диаспоры региона и представители коренных малочисленных народов

С 16 по 19 августа в селе Акша Забайкальского края пройдёт II межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов». На мероприятие приглашены армянская, башкирская, бурятская, татарская диаспоры региона, а также представители коренных малочисленных народов Севера и российские немцы.

По информации учебно-методического центра культуры Читы, творческие делегации примут участие в конкурсе «Поваренная книга Забайкалья», который состоится впервые. Цель конкурса – сохранение и популяризация национальных кулинарных традиций.

Участники конкурса расскажут об интересных традициях и обычаях своего народа и в режиме реального времени приготовят блюда своей национальной кухни. Все рецепты будут помещены в «Поваренную книгу Забайкалья».

Конкурс состоится во второй фестивальный день – 18 августа. Конкурсантам будут присуждены дипломы в следующих номинациях:
- «За сохранение национальных кулинарных традиций»;
- «За лучшие вкусовые качества»;
- «За оригинальную кулинарную композицию»;
- «За оригинальную подачу блюд»;
- «За лучший рецепт и приготовление национального блюда».

Также в программе фестиваля запланированы хоровод дружбы, концерт-визитка творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурс рыбака, конкурс цветочных композиций и многое другое. 
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