В Забайкалье разыграют футбольный кубок главы Агинского

На турнир ждут все футбольные команды округа



В Агинском Бурятском округе 11 августа состоится III открытый турнир по миди-футболу на «Кубок главы городского округа «посёлок Агинское». Соревнования пройдут на центральном стадионе посёлка.



Сбор команд назначен на 09:00 часов. Затем с 9:30 соберутся мандатная комиссия и судейская коллегия. Тогда же и начнутся игры. Они пройдут в два тайма по 15 минут, перерыв – 2 минуты.



Традиционно на открытый турнир приглашаются все футбольные команды округа. Предварительные заявки на участие подаются до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинского.

