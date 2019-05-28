В Иркутской зоогалерее медвежонка кормят молочной кашей

В конце апреля в Иркутской зоогалерее появился медвежонок. Малышку назвали Умарой (Умка). Многие посетители обеспокоились, что новостей о косолапом нет. Сотрудники успокоили людей и заявили, что Умка по-прежнему живёт в зоогалерее.
- Многие спрашивают, «А живёт ли ещё у нас медвежонок?» Отвечаем: живёт. Умара никуда не делась, потому что вариантов пристроить медведя бывает не так много, – написали сотрудники Иркутской зоогалереи.
Мишка питается молочными кашками, которые приносят посетители.
В Иркутской зоогалерее живёт три медведя. Зачастую посетители интересуются, чем можно угостить косолапых. Сотрудники порекомендовали нести выпечку или фрукты и сразу для всех медведей.
- Только медведей у нас трое, и если кормят кого-то одного, то остальные очень обижаются, – написали в группе Иркутской зоогалереи.
Как сообщал «Байкал-Daily», там же кошка выкармливает бельчонка, оставшегося без своей матери. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его «поставить на ноги».