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В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку

В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами

В Иркутске кошка Даша стала приёмной матерью бельчонку. Упавшего с дерева раненого малыша привезли в Иркутскую зоогалерею неделю назад из Ангарска.

- Без кормилицы у маленького бельчонка шансов на выживание было бы гораздо меньше. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его «поставить на ноги» - вовсе не в переносном смысле. Натуральная еда, регулярный массаж и правильное тепло от сводных братьев и сестры помогли совершить невероятное, - отмечается в группе Иркутской зоогалереи.



Теперь упавший с дерева и поклёванный воронами бельчонок с парализованными ногами идёт на поправку.

- В нашей практике первый раз получилось полностью вернуть подвижность в лапах из такого состояния, дитё было совсем парализовано, чувствительность в задней части тела отсутствовала вообще. Хорошо, что не перелом позвоночника оказался, а только сильный ушиб с отёком, - рассказывают сотрудники учреждения.

«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», - добавляют они.


дикие животные
 
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