В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку

Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
В Иркутске кошка Даша стала приёмной матерью бельчонку. Упавшего с дерева раненого малыша привезли в Иркутскую зоогалерею неделю назад из Ангарска.
- Без кормилицы у маленького бельчонка шансов на выживание было бы гораздо меньше. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его «поставить на ноги» - вовсе не в переносном смысле. Натуральная еда, регулярный массаж и правильное тепло от сводных братьев и сестры помогли совершить невероятное, - отмечается в группе Иркутской зоогалереи.
Теперь упавший с дерева и поклёванный воронами бельчонок с парализованными ногами идёт на поправку.
- В нашей практике первый раз получилось полностью вернуть подвижность в лапах из такого состояния, дитё было совсем парализовано, чувствительность в задней части тела отсутствовала вообще. Хорошо, что не перелом позвоночника оказался, а только сильный ушиб с отёком, - рассказывают сотрудники учреждения.
«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», - добавляют они.
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Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
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