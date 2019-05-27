В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку

- Без кормилицы у маленького бельчонка шансов на выживание было бы гораздо меньше. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его «поставить на ноги» - вовсе не в переносном смысле. Натуральная еда, регулярный массаж и правильное тепло от сводных братьев и сестры помогли совершить невероятное, - отмечается в группе Иркутской зоогалереи.











«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», - добавляют они.











В Иркутске кошка Даша стала приёмной матерью бельчонку. Упавшего с дерева раненого малыша привезли в Иркутскую зоогалерею неделю назад из Ангарска.Теперь упавший с дерева и поклёванный воронами бельчонок с парализованными ногами идёт на поправку.- В нашей практике первый раз получилось полностью вернуть подвижность в лапах из такого состояния, дитё было совсем парализовано, чувствительность в задней части тела отсутствовала вообще. Хорошо, что не перелом позвоночника оказался, а только сильный ушиб с отёком, - рассказывают сотрудники учреждения.