В Чите разыграли Кубок по судомодельному спорту

Соревнования проводились в честь Дня города



В Чите состоялись соревнования по судомодельному спорту на кубок столицы Забайкалья, сообщает пресс-служба администрации города.



Ежегодно в преддверии Дня города в центре Читы проходит стендовый показ судостроительный моделей. Не стал исключением и в этот год – на площади Ленина все желающие смогли ознакомиться с моделями различных судов. Они были представлены учащимися Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края. Помимо посетителей, их проекты по чертежам и техническим характеристикам оценивали судьи.



На второй и третий день на реке Читинка участники показа пускали свои модели в плаванье на различные дистанции. В итоге первое место заняли представители станции юных техников №4. На втором месте – станция №1. Третье место присудили команде станции №2.



