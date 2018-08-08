В парке в Улан-Удэ покажут фильм «Кролик Питер»

Горожане в этот раз смогут посмотреть картину о приключениях крольчонка по имени Питер
В парке имени Жанаева в эту субботу, 11 августа, покажут фильм «Кролик Питер».
- Это фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами, - рассказывают организаторы в социальной сети.
Начало показа в 21.00.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, 10 августа, в этом же парке состоится показ фильма «Игла», в котором снялся известный рок-музыкант Виктор Цой. Начало в 22.00.
На Ольхон съедутся 200 человек
Рособрнадзор продлил работу «горячей линии»
Заслуженный тренер России, воспитавший многих известных бурятских борцов, ушёл из жизни в прошлом году. ВИДЕО
Работу над объектами в посёлке Агинское и в селе Амитхаша планируют завершить к 1 сентября
Возбуждено административное дело
Он начнётся этой осенью в детском лагере
Движение запустили накануне вечером
В дело вмешалась прокуратура
Вместо 23 осветительных приборов работало всего 2 лампочки
Строители оставили после себя горы песка, а ливнёвка полностью забита мусором
Задолженность составила более 300 тысяч рублей
Женщина попала под общее сокращение
Дрэг-рейсинг пройдёт на территории аэродрома «Каштак»
Это коснётся участка Клюевка – Мысовая
В программе фестиваля ярмарка, концертная программа, народные игры и забавы