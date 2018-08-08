В парке в Улан-Удэ покажут фильм «Кролик Питер»



В парке имени Жанаева в эту субботу, 11 августа, покажут фильм «Кролик Питер».



- Это фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами, - рассказывают организаторы в социальной сети.



Начало показа в 21.00.