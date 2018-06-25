В Бурятии прошла конференция о феномене Итигэлова

Общество, Фото: Сангха России

Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя



23-24 июня в Иволгинском дацане прошла VII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Итигэлова».



Основной темой мероприятия было изучение ежедневных духовных посланий Хамбо ламы Итигэлова, которые он передает человечеству через своего главного хранителя Бимба ламу Доржиева.



Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя. В ходе обсуждений были затронуты вопросы научного анализа философских, медицинских трудов Хамбо ламы Этигэлова, рассмотрен феномен духовного влияния Учителя на современное общество.



В работе конференции, помимо буддийского духовенства России и Монголии, принимали участие светские ученые, представители общественных организаций буддистских регионов России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Работа проходила по группам на трёх языках: бурятском, русском и монгольском, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

