Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя
23-24 июня в Иволгинском дацане прошла VII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Итигэлова».
Основной темой мероприятия было изучение ежедневных духовных посланий Хамбо ламы Итигэлова, которые он передает человечеству через своего главного хранителя Бимба ламу Доржиева.
Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя. В ходе обсуждений были затронуты вопросы научного анализа философских, медицинских трудов Хамбо ламы Этигэлова, рассмотрен феномен духовного влияния Учителя на современное общество.
В работе конференции, помимо буддийского духовенства России и Монголии, принимали участие светские ученые, представители общественных организаций буддистских регионов России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Работа проходила по группам на трёх языках: бурятском, русском и монгольском, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Бурятии прошла конференция о феномене Итигэлова
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ продолжается работа по озеленению
Большинство призывников заявили, что хотели служить
На дорогу вылилось большое количество масла
Ребята в конце игры нашли «сладкий» клад
Молодые улан-удэнцы, наряду с жителями других российских городов, простились с XXXTentacion. ФОТО, ВИДЕО
Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя
Наряду с конкурсом, состоится и празднование 10-летнего юбилея организации молодых инвалидов «Гэрэл»
Юные артистки выступают на одной сцене с российскими звездами: Любовью Толкалиной, Еленой Захаровой, ансамблем «Терем-квартет» и др.
По словам очевидцев, эвакуационных выходов было достаточно
Возведение объекта стартовало в начале этого месяца
Сегодня ведутся работы по замене гидранта
Он будет посвящён дню донора
Опекунам расскажут информацию о правах и льготах
На мероприятие пришли кинологи со своими четвероногими друзьями
Это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья