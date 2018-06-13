По данным Бурятского Гидрометцентра, 13 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
Ветер северо-западный 3-8, местами 11-16 м/с.
Температура днём +24, +29, местами +14, +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +26, +28.
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Общество, Фото:
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