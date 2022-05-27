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В Улан-Удэ проходит российско-монгольский форум

В Улан-Удэ проходит российско-монгольский форум
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В офлайн и онлайн-форматах на международном форуме в Улан-Удэ присутствуют более тысячи участников

Утром 27 мая в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло открытие международного делового форума «Россия - Монголия. Партнёрство в новой реальности». Для участия в нём из Монголии прибыли представители более 200 компаний Монголии. Российскую сторону представляет не только Бурятия, но и компании из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Читы.

Первый российско-монгольский форум стал историческим событием, заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, обратившийся по видеосвязи.

- В основе наших отношений социальных и экономических большая история. На этом форуме каждому есть, что показать. Это организовывалось, чтобы показать, как помочь в сложившийся непростой период. Сейчас на нашу экономику оказывается давление, и такие форумы позволяют нам открыть новые каналы, познакомить друг друга с теми возможностями, которые сейчас есть в наших странах. И я убеждён, что это огромная запятая в наших быстроразвивающихся отношениях, - заявил Марат Шамьюнов.

Предприниматели Монголии и России представили свои товары и услуги на выставках и семинарах. Сейчас на площадке в офлайн и онлайн-форматах присутствуют более тысячи участников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов открыл панельную сессию «Организация внешнеэкономической деятельности Монголии и России: проекты и перспективы». У Бурятии и Монголии очень давние взаимоотношения, напомнил он.

- Мы исторически близкие народы. И поэтому это накладывает на наши отношения особый оттенок близости, братства. У нас общая география, общая природа, особенности климата, условия сельского хозяйства, похожие полезные ископаемые: уголь, руды металлов. У нас есть с одной стороны очень схожие виды деятельности, с другой – схожая культура, язык, и это сближает нас ещё больше, - отметил глава республики.

По его словам, схожесть климатических условий создаёт условия для сотрудничества в сфере семеноводства и ряде других отраслей.

- Мы можем районировать семена по зерновым. По климату, засухоустойчивости у нас одинаковые условия и то, что хорошо растёт здесь, будет расти и в Монголии. То же самое касается разведения пород скота, строительных материалов, которые позволяют строить с учётом наших погодных условий и температур, - сказал Алексей Цыденов.

Представители многих компаний из России и Монголии были заняты поисками потенциальных партнёров, приобретением новых связей, которые позволят обеспечить задел на продуктивное сотрудничество.

Александр Каинов, генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» группы компаний СУЭК, сообщил о необходимости поставок горнодобывающей техники, запасных частей. Он надеется найти на форуме представителей горнодобывающих компаний, которые смогут помочь занять потерянную нишу. «Это достаточно масштабная, мне кажется, получится, интересная кампания, которая в любом случае позволит нашей Бурятии сделать шаг вперёд на развитие, на содружество - именно то, которое нам сегодня всем надо», - отметил Александр Каинов.

- Очень рад, что Россия после долгого постковидного времени организует такое мероприятие, - говорит Д. Алтансух, представитель монгольской угольной компании, который занят поисками партнёров в области логистики.

По его словам, у монгольской компании, которая использует горнодобывающее оборудование из России (электрические экскаваторы) возникли трудности по обеспечению запчастей.

- Здесь вообще я вижу очень много монгольских деловых людей, которых трудно даже найти в Улан-Баторе, - смеётся Д. Алтансух.

В одном из пленарных заседаний форума в формате видеосвязи примет участие полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Форум будет идти 27-28 мая. В Физкультурно-спортивном комплексе с 9 утра до 9 вечера всех желающих ждёт выставка-ярмарка, мастер-классы, концертная программа (0+).

Здесь можно приобрести товары из России и Монголии, поучаствовать в гастрофестивале, увидеть лучших сельхозживотных, образцы сельхозтехники. Свои изделия предлагают ремесленники, можно пройти мастер-классы от логопеда, визажиста, по каллиграфии, валянию из шерсти, росписи по керамике.

Врачи Центра восточной медицины прямо на форуме проводят бесплатную пульсовую диагностику.

Вход свободный.

форум Монголия

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