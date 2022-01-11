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В Иркутской области в тройном ДТП пострадали три человека

В Иркутской области в тройном ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадали два водитель и пассажир

Сегодня днём на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе населённого пункта Куряты Нижнеудинского района Иркутской области столкнулись три автомобиля: «ВАЗ 21060», «ГАЗ 22171» и «Тойота Лэнд Крузер».

В результате аварии получили травмы и были госпитализированы 32-летний водитель грузопассажирской «Газели», 19-летний водитель и 27-летний пассажир отечественного седана. Водитель японского внедорожника не пострадал.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.




ДТП

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