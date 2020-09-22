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Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу

Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки Бурятии нашли сразу пятерых заплутавших в лесу людей

Накануне, 21 сентября, в Бурятии благополучно окончились поиски пятерых пропавших в лесах сборщиков дикоросов. Об этих случаях рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Нашёлся в Синей горе

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в два часа дня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Тарбагатайский район на поиски 30-летнего мужчины. Он днём ранее, 20 сентября ушёл для сбора дикоросов в местность «Синяя Саянтуйская гора» и в назначенное время не вышел на связь.

Но через час после сообщения о пропаже мужчина вышел самостоятельно. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Ещё один вышел из леса сам

21 сентября четыре спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы искали мужчину в Заиграевском районе. Он ушёл на сбор дикоросов в 10 км от села Старая Брянь Заиграевского района и в назначенное время не вернулся.

В шесть вечера мужчина вышел из леса самостоятельно, его состояние здоровья удовлетворительное.

Нашли трёх девушек

Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, совместно со спасателями Улан-Удэ, выехали на поиски трёх девушек, собиравших грибы. Они зашли в лес с Аршана в сторону Верхней Берёзовки и заблудились.

Через час после прибытия спасателей на место поисков, девушки были найдены. Одна из них сломала ногу. Спасатели передали её медикам скорой.


пропавшие без вести спасательная операция
 
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