Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу

Накануне, 21 сентября, в Бурятии благополучно окончились поиски пятерых пропавших в лесах сборщиков дикоросов. Об этих случаях рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Нашёлся в Синей горе
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в два часа дня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Тарбагатайский район на поиски 30-летнего мужчины. Он днём ранее, 20 сентября ушёл для сбора дикоросов в местность «Синяя Саянтуйская гора» и в назначенное время не вышел на связь.
Но через час после сообщения о пропаже мужчина вышел самостоятельно. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Ещё один вышел из леса сам
21 сентября четыре спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы искали мужчину в Заиграевском районе. Он ушёл на сбор дикоросов в 10 км от села Старая Брянь Заиграевского района и в назначенное время не вернулся.
В шесть вечера мужчина вышел из леса самостоятельно, его состояние здоровья удовлетворительное.
Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, совместно со спасателями Улан-Удэ, выехали на поиски трёх девушек, собиравших грибы. Они зашли в лес с Аршана в сторону Верхней Берёзовки и заблудились.
Через час после прибытия спасателей на место поисков, девушки были найдены. Одна из них сломала ногу. Спасатели передали её медикам скорой.