 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади

В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одного сборщика орехов искали всю ночь, поиски других продолжаются

В двух районах Бурятии идут поиски трёх человек. Об этих случаях рассказали сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Заблудился в местности Синяя гора

Час назад поисково-спасательный отряд №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехал в Тарбагатайский район, в местность Синяя гора. Здесь собирал орехи 30-летний мужчина. Он не вышел на связь в обговоренное время.

Его родственники забеспокоились и позвонили в службу 112, которая передала звонок спасателям

Едут на помощь в Селенгинский района

Также сегодня поисково-спасательный отряд №3 города Гусиноозёрск выехал в местность Загустайская падь Селенгинского района Бурятии. Там заблудились два сборщика дикоросов. Они своевременно не вышли на связь, и их родственники забеспокоились.

Искали всю ночь

Ещё два случая с заблудившимися в лесу людьми окончились благополучно.

Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу позвонила женщина и сообщила о пропаже её мужа. В 10 утра он вместе со своей собакой направился в местность Пыхта Заиграевского района, чтобы собрать орех. Спустя день он так и не вышел на связь.

Три спасателя всю ночь искали потерявшегося. Сегодня в 9:30 мужчина был найден и довезен до дома. В медицинской помощи не нуждался.

Также 20 сентября на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок от 70-летней женщины. Она заблудилась в лесу Заиграевского района. Оперативный дежурный добыл телефон родственницы бабушки и переговорил с ней, узнав изначальное местоположение пенсионерки. Она была на связи.

Вычислив направление, в котором женщина направилась собирать грибы, оперативный дежурный вывел её на знакомую ей местность.



пропавшие без вести спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пьяного лихача на грузовике остановили выстрелами
Происшествия, 21.09.2020
Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу
В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
Происшествия, 21.09.2020
Одного сборщика орехов искали всю ночь, поиски других продолжаются
В Бурятии поймали семь человек, уклонявшихся от надзора
В Бурятии поймали семь человек, уклонявшихся от надзора
Происшествия, 21.09.2020
Полиция рассказала об итогах второго этапа операции «Надзор»
В Иркутске за мошенничество осудили экс-заведующую детским садом
В Иркутске за мошенничество осудили экс-заведующую детским садом
Происшествия, 21.09.2020
Женщина сядет в колонию, но только когда ребёнку исполнится 14 лет
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
Происшествия, 21.09.2020
Председатель городского комитета по образованию раскрыла ситуацию с коронавирусом в школах
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
Происшествия, 21.09.2020
Авария произошла в центре города
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 21.09.2020
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
Происшествия, 21.09.2020
Три соседних строения удалось отстоять
В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон
В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон
Происшествия, 21.09.2020
Угонщиком оказался несовершеннолетний студент
В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине
В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине
Происшествия, 21.09.2020
Мужчина упал головой вниз с крыльца магазина
В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным
В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным
Происшествия, 21.09.2020
Мужчина лгал, что потерял необходимые документы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^