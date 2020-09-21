Одного сборщика орехов искали всю ночь, поиски других продолжаются
В двух районах Бурятии идут поиски трёх человек. Об этих случаях рассказали сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Заблудился в местности Синяя гора
Час назад поисково-спасательный отряд №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехал в Тарбагатайский район, в местность Синяя гора. Здесь собирал орехи 30-летний мужчина. Он не вышел на связь в обговоренное время.
Его родственники забеспокоились и позвонили в службу 112, которая передала звонок спасателям
Едут на помощь в Селенгинский района
Также сегодня поисково-спасательный отряд №3 города Гусиноозёрск выехал в местность Загустайская падь Селенгинского района Бурятии. Там заблудились два сборщика дикоросов. Они своевременно не вышли на связь, и их родственники забеспокоились.
Искали всю ночь
Ещё два случая с заблудившимися в лесу людьми окончились благополучно.
Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу позвонила женщина и сообщила о пропаже её мужа. В 10 утра он вместе со своей собакой направился в местность Пыхта Заиграевского района, чтобы собрать орех. Спустя день он так и не вышел на связь.
Три спасателя всю ночь искали потерявшегося. Сегодня в 9:30 мужчина был найден и довезен до дома. В медицинской помощи не нуждался.
Также 20 сентября на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок от 70-летней женщины. Она заблудилась в лесу Заиграевского района. Оперативный дежурный добыл телефон родственницы бабушки и переговорил с ней, узнав изначальное местоположение пенсионерки. Она была на связи.
Вычислив направление, в котором женщина направилась собирать грибы, оперативный дежурный вывел её на знакомую ей местность.
В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
Происшествия, Фото:
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