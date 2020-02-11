Он решил съездить на чужом автомобиле по делам
В Чите 10 февраля сотрудники ДПС обратили внимание на машину «Хёндай Крета», водитель которой нарушал правила дорожного движения. Остановив автомобиль, сотрудники обнаружили, что водитель пьян и не имеет документов на автомобиль.
В беседе 46-летний читинец признался, что работает сторожем автостоянки, и решил взять чужую машину, чтобы съездить по своим делам.
- В настоящее время на задержанного составлен протокол об административном правонарушении, который направлен для рассмотрения в суд. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Машина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владельцу. Мужчина помещён в спецприёмник, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пьяный сторож автостоянки угнал машину
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