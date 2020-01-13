У юного улан-удэнца украли телефон в поезде

Полицейские оперативно раскрыли кражу



Жительница Улан-Удэ поблагодарила транспортных полицейских за раскрытие в короткие сроки кражи телефона у её несовершеннолетнего внука. Телефон у него украли в пассажирском поезде. Письмо со словами благодарностями бабушка отправила в Восточно-Сибирское ЛУ МВД России.



«Ваши сотрудники сумели раскрыть в короткий срок очень сложное и хитрое преступление. В этом они ещё раз доказывают любовь к своей профессии, высокий профессионализм и грамотность в работе», - написала женщина.





