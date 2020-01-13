Полицейские оперативно раскрыли кражу
Жительница Улан-Удэ поблагодарила транспортных полицейских за раскрытие в короткие сроки кражи телефона у её несовершеннолетнего внука. Телефон у него украли в пассажирском поезде. Письмо со словами благодарностями бабушка отправила в Восточно-Сибирское ЛУ МВД России.
«Ваши сотрудники сумели раскрыть в короткий срок очень сложное и хитрое преступление. В этом они ещё раз доказывают любовь к своей профессии, высокий профессионализм и грамотность в работе», - написала женщина.
У юного улан-удэнца украли телефон в поезде
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