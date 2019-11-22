Убийца получил 10 лет колонии
Джидинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, убившего знакомого.
Житель Бурятии, будучи пьяным, обнаружил, что из его холодильника пропали продукты питания, которые он вчера купил. Мужчина понял, что продукты стащила приятельница, и отправился искать её домой к знакомому, у которого было в тот день застолье. Уже на месте он обнаружил, что купленная им еда находится на столе у выпивающих.
Мужчина ударил по лицу женщину, утащившую продукты, и покрыл её матом при всех.
Хозяин дома, защищая свою гостью, обматерил пришедшего мужчину нецензурной бранью и начал выгонять его из помещения. Гость, в свою очередь, схватил нож со стола и нанёс им несколько ударов по лицу, голове и груди владельца квартиры. При этом у последнего в руках ничего не было.
Хозяин дома после ударов упал на пол, а нападавший бросил нож на стол и ушёл. Через некоторое время раненый от полученных ран умер.
Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал полностью.
- Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами - полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие работы, наличие на иждивении малолетнего ребенка, что мужчина является ветераном боевых действий, его болезненное состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей стороне, - сообщили в пресс-службе суда.
Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии опьянения.
Приговором суда житель Бурятии признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии произошло убийство из-за украденных продуктов
Происшествия, Фото:
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