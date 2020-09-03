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Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест

Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баиру Жамбалову нельзя выходить из дома ещё два месяца

Бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову, который обвиняется в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, продлили срок домашнего ареста до 6 ноября.

- Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 2 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста обвиняемому Жамбалову Баиру Владимировичу. Срок домашнего ареста продлен на 2 месяца 00 суток, то есть до 6 ноября 2020 года, - сообщили в Советском районном суде Улан-Уд.

В суде уточнили, что постановление не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельный наезд на 17-летнюю студентку произошёл в Прибайкальском районе Бурятии в январе. Девушку насмерть сбил джип, на котором ездит Баир Жамбалов. 

Вначале вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он пришёл в полицию спустя несколько часов после наезда. Этой же версии придерживался и Жамбалов. В те дни он написал на своей странице в соцсети: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».

Следователи провели кропотливую работу и весной установили, что за рулём всё-таки был не бизнесмен, а сам Баир Жамбалов. Ему предъявили обвинение по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». 

Баир Жамбалов был лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии в мае. Тайное голосование состоялось на сессии республиканского парламента. За снятие Жамбалова с должности проголосовали 43 депутата, против 11, воздержался один. Сейчас Баир Жамбалов остаётся простым депутатом. До этого он потерял также место должность секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России», из партии также исключён.

Жамбалов пытался оспорить лишение должности вице-спикера Хурала в суде, но безуспешно. 
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