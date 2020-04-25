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Баиру Жамбалову предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП

Баиру Жамбалову предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», сообщили следователи 

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии продолжается расследование уголовного дела о наезде 5 января водителем внедорожника на 17-летнюю девушку со смертельным исходом.

По уголовному делу предъявлялось обвинение бизнесмену, который после происшествия явился в правоохранительные органы и заявил, что управлял машиной в момент наезда на пешехода.

- Вместе с тем, напомним, что автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado», на котором совершён наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим, следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Политик был задержан. Задержание проводилось при оперативной поддержке сотрудников МВД по республике.

- Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено. В случае, если он продолжит давать заведомо ложные показания по уголовному делу в статусе свидетеля, будет решён вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за преступление против правосудия. 

Как сообщал «Байкал-Daily», заместитель руководителя Народного Хурала, бывший руководитель бурятского отделения партии «Единая Россия» Баир Жамбалов задержан. Об этом сообщил источник.

Меру пресечения для него выберет суд.
следственный комитет ДТП
 
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