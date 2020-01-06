Улан-удэнский предприниматель насмерть сбил девушку на большой скорости, после чего с места скрылся
Бизнесмен из Улан-Удэ Г. Пилосян обвиняется в том, что насмерть сбил 17-летнюю девушку на трассе в Прибайкальском районе. На предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 5 января около 18 часов Пилосян ехал на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащем его знакомому. Бизнесмен возвращался с подлёдной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. С места водитель ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных повреждений скончалась.
- В ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершённого им наезда на пешехода. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, Пилосян был трезв, - отметили в Следственном управлении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Бурятии бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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