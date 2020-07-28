Бывший заместитель председателя парламента Бурятии Баир Жамбалов проиграл иск к Народному Хуралу о восстановлении в должности. Судебное заседание состоялось сегодня, 28 июля, утром в Советском районном суде Улан-Удэ.
«Отказано в удовлетворении административного иска», – говорится в карточке данного дела на сайте райсуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера в мае этого года после того, как стал единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Вопрос предварительно рассмотрели две комиссии Народного Хурала – комиссия по мандатам и депутатской этике, а также специально созданная для данного вопроса. Они выявили «грубое нарушение правил депутатской этике, выразившееся в бездействии, в неоказании необходимой помощи и оставлении в опасности несовершеннолетней после ДТП - в нарушение общепринятых этических норм поведения». Комиссии рекомендовали досрочно лишить Жамбалова поста заместителя председателя парламента Бурятии. На тайном голосовании за высказались 43 депутата, против – 11, один воздержался.
Баир Жамбалов был разжалован до рядового депутата. Окончательно ряды Хурала он может покинуть либо по собственному желанию, либо же, если суд признает его виновным по данному делу.
Смертельный наезд на 17-летнюю студентку произошёл в Прибайкальском районе Бурятии в январе. Девушку насмерть сбил джип, на котором ездит Баир Жамбалов. Изначально вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он пришёл в полицию спустя несколько часов после наезда. Этой же версии придерживался и Жамбалов. Он, в частности, написал тогда на своей странице: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».
Следователи провели кропотливую работу и весной установили, что за рулём всё-таки был не бизнесмен, а сам Баир Жамбалов. Ему предъявили обвинение по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом, после своего задержания он более не высказывался публично.
Потерял некогда крупная политическая фигура и пост лидера «единороссов» Бурятии. Он был секретарём Бурятского регионального отделения «Единой России», а сейчас исключён из партии. Вот как комментировал произошедшее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн: «У любого здравомыслящего человека не вызывало и тени сомнений – ДТП с высочайшей степенью вероятности было совершено именно этим вице-спикером».
В начале июля на освободившуюся должность вице-спикера Хурала была избрана Татьяна Мантатова.
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Сразу же занял должность заместителя председателя Хурала.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.
В мае 2020 года сложил полномочия вице-спикера парламента Бурятии.