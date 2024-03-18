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Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии

Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии
Общество,  Фото:ВПСК «Комбат»
Спортсмены выиграли одно «золото» и четыре «серебра»

В столице Монголии, городе Улан-Батор с 14 по 16 марта прошёл международный турнир по армейскому рукопашному бою. Федерацию армейского рукопашного боя Бурятии на соревнованиях представил военно-патриотический спортивный клуб «Комбат».

Спортсмены Бурятии завоевали на соревнованиях 5 медалей. Победителем турнира стал Тимур Раднаев (КСОШ №2). Серебряные медали завоевали Сабина Бадмаева (КСОШ №3), Дмитрий Захарченко (КСОШ №3), Александр Зуранов (КСОШ №3) и Максим Боржигон (КСОШ №2).
Бурятия спорт армейский рукопашный бой

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