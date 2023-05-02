Победителями стали команды «Динамо» и «ИНК»
29 апреля в Улан-Удэ прошли матчи финального дня «Кубка горсовета» по волейболу, посвящённого столетию Республики Бурятия и столетию волейбола в России. В церемонии награждения призёрам соревнований вручили медали, дипломы и кубки, сообщает пресс-служба УУГСД.
Победителем турнира среди мужчин стала команда Иркутской нефтяной компании. Второе место получила команда Бурятского государственного университета, а третье место заняла команда «Автолидер».
Среди женщин уверенную победу одержала команда города Улан-Удэ «Динамо». Второе место заняла команда Иркутской нефтяной компании, а третье место досталось команде «Якутяночка» из Якутии.
- Турнир прошёл на высоком уровне. Участие приняли больше 400 участников, 39 команд из разных городов России. Финал среди мужчин между командами БГУ и Иркутской нефтяной компании получился нервным и эмоциональным. К сожалению, наши парни на втором месте, но зато девушки наши завоевали первое место, - поделился депутат горсовета Денис Гармаев.
В Улан-Удэ разыграли «Кубок горсовета» по волейболу
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