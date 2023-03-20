В Закаменске появится «Сокровище Бурятии»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В городе благоустроят пешеходную зону



В этом году в Закаменске реализуют масштабный проект «Скрытое сокровище Бурятии» по благоустройству пешеходной зоны между улицами Ленина и Крупской. Её разделят на зоны, названия которым были даны по видам камней, добываемых в районе. Напомним, в результате победы на всероссийском конкурсе, город получил возможность реализовать проект благоустройства и грантовую поддержку в размере 70 млн рублей.



Проектная документация на благоустройство пешеходной улицы уже разработана и проходит государственную экспертизу. Сразу после получения положительного заключения начнётся аукцион по выбору подрядной организации.



- Сегодня эта пешеходная зона является абсолютно пустой и обладает лишь транзитной функцией. При этом у жителей возникает потребность в создании хотя бы какой-то незначительной инфраструктуры. В результате социологического опроса, проведённого нами, было выявлено, что это пространство высоко востребовано всеми группами жителей в разное время суток. Поэтому именно эта территория была выбрана для проведения масштабного благоустройства и архитекторами был разработан проект «Скрытое сокровище Бурятии», который занял призовое место на всероссийском конкурсе, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



По проекту территория будет разделена на четыре зоны. Эти зоны получили концептуальные названия по видам камней, добываемых в Закаменском районе: вольфрам, золото, мрамор, нефрит.



«Вольфрамовая зона» – это транзитное пространство между центральной площадью и рядом существующими магазинами по улице Ленина, 18а. Здесь будет расположена аллея истории Закаменска с информационными стендами о городе, а также арт-объект «Нулевой километр».



«Золотая зона» является центральным пространством территории и, помимо этого она получила название «библиотечный дворик». Здесь располагается событийная площадка со сценой и мини-амфитеатром для мероприятий, проводимых сотрудниками библиотеки и ДК. С этой площадкой соседствует зона «читального зала» с полкой для буккроссинга и навесами для чтения.



«Мраморная зона» включает в себя места для отдыха, навес и альпийскую горку перед входом в МФЦ. В эту же зону входит игровая зона в виде кольцевого маршрута с холмами и игровым оборудованием. Такая зона позволяет детям воплотить большое количество игровых сценариев. Также здесь установят павильон быстрого питания и сувенирную лавку библиотеки.



«Нефритовая зона» – это обособленная зона ожидания перед поликлиникой, она насыщена местами для сидения, отделяется от парковочной зоны озеленением, здесь размещается остановочный пункт и символический арт-объект. Кроме того, в этой зоне предусмотрен обособленный карман для подъезда машины скорой помощи и высадки маломобильных горожан.



- Главным запросом жителей на территории было озеленение. Это связано с тем, что сегодня зелёных насаждений на территории очень мало. В проекте разработана разнообразная концепция озеленения. Планируется высадить аллеи с серебристыми тополями, светолюбивые и теневыносливые цветники с многолетними растениями, живые изгороди, клумбы перед зданиями и даже альпийскую горку. Выбранные виды озеленения поддерживают функцию каждой зоны и обеспечивают круглогодичную декоративность, а цветовые сочетания растений соответствуют концепции благоустройства, - рассказала руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.



Как сообщает пресс-служба администрации Закаменского района, проект этого пространства будет синхронизирован с проектом по улице Титова, которая была благоустроена в 2021 году, также благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

