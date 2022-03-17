COVID-19 в Бурятии по-прежнему идёт на спад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Суточный прирост заболеваемости снижается с каждым днём



В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. Накануне коронавирус выявили у 224 жителей республики.



Для сравнения, если вчера зафиксировано 224 новых заражённых, позавчера их было 239, до этого 289, 315, 336, 339, 341, 512, 631, 673, 703 и т.д. Сейчас Бурятия ушла от очень высоких цифр, которые были в омикрон-волну.



Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время сегодня достигло 132 181. Из них 44% (58 718) приходится на жителей Улан-Удэ.



Коронавирус унёс с начала пандемии жизни 2933 жителей Бурятии.



Накануне скончались двое больных ковидом (оба они были старше 65 лет). Это меньше, чем в последнее время: так, позавчера было четыре летальных исходов, за день до этого – пять.



На утро 17 марта в стационарах лечатся 475 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 41 пациент.



63 человека находятся в отделениях реанимациях, в том числе 20 – на ИВЛ.



Число лечащихся на дому больных упало ниже двух тысяч. Сейчас на амбулаторном лечении и наблюдении находится 1952 человека. Для сравнения, в разгар омикрон-волны дома лечились более 30 тысяч жителей Бурятии.



На сегодня завершили первичную вакцинацию от коронавируса 471 167 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 134 426 жителей республики.



Отметим, регионы уже отказываются от масочного режима, который пока ещё сохраняется в Бурятии для закрытых помещений и транспорта. Чечня отменила обязательное ношение масок ещё в феврале, 15 марта такое решение приняла Москва, затем – Московская, Тамбовская, Кемеровская области.



