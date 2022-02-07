Информацию привели в управлении Роспотребнадзора
Три недели в Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю рост продолжился, но темпы прироста значительно снизились, сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
- По сравнению с четвёртой календарной неделей снижение было значительным. Тем не менее рост продолжался, активный рост был среди взрослого населения. Следует отметить, что среди детей школьного возраста, подростков от 15 до 17 лет, мы наблюдали снижение заболеваемости на 30%, - сказала Елена Кузьмина.
Она добавила, что показатели заболеваемости среди школьников самые высокие среди всех возрастных категорий, несмотря на снижение заболеваемости в целом.
- Самые высокие уровни из всех возрастных категорий ещё продолжают быть среди школьников и подростков, - уточнила замруководителя управления Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки в Бурятии вновь выявили более 1600 больных коронавирусом. «Говорить об улучшении эпидситуации пока преждевременно», - отметила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приближается к 100 тысяч и составляет на сегодня 99 417.
В Бурятии заболеваемость ковидом среди школьников остаётся высокой
Общество, Фото:
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