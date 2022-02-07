В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей

Коронавирус унёс жизни ещё десяти жителей республики
Бурятия вновь вернулась к ежесуточному приросту заболевших коронавирусом более чем в 1600 человек. Накануне, 6 февраля, ковид выявили у 1632 жителей. Это на 109 больше, чем днём ранее.
Заболеваемость резко взлетела в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию более заразного, чем предыдущие штаммы, «омикрона». Ранее долгое время суточный прирост был ниже 300-т заражённых. 22 января произошёл резкий рост – 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). На следующий день, 23 января, уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля было снижение – 1523, но 6 февраля – вновь более 1600 заболевших.
Общее число случаев заражений коронавирусом в республике за всё время сегодня превысило 99 тысяч и достигло 99 417. Из них 47% (46 483) приходится на жителей Улан-Удэ.
Накануне выздоровел от коронавируса 551 житель, также дополнительно было снято с наблюдения 1103 человека.
Умерли за минувшие сутки сразу десять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что восемь из них были старше 65 лет, двое – младше, но точный возраст не раскрывается. Отметим, позавчера было пять летальных исходов, за день до этого также десять.
С начала пандемии в Бурятии от коронавируса скончались 2652 человека.
На утро 7 февраля в стационарах лечатся 2162 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки был госпитализирован 161 пациент. Отметим, сейчас свободно более 370 ковидных коек.
В отделениях реанимации находятся 148 пациентов (на 15 меньше, чем днём ранее). Из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 52 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 33 598 человек. За сутки таких больных прибавилось на 2,9 тысяч.
Число контактных лиц на сегодня – 47 948 человек. Отметим, днём ранее их было более 50 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии остаются на дистанционном обучении (за исключением 9 и 11 классов). Также на прошлой неделе в указ главы Бурятии внесли изменения, касающиеся обучения студентов в ссузах республики. Дистанционное обучение для них продлено по 12 февраля включительно. Тогда сообщалось, что по данным анализа санитарно-эпидемиологической службы, заболеваемость коронавирусом в группе 15-17 лет выросла в 3,8 раза.
Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, в чём отличие нынешнего рекордного роста заболеваемости коронавирусом от других волн. «Болеют практически все: и переболевшие, и привитые, и непривитые, и ни разу не болевшие. Много детей, что неудивительно, вакцинация только подростков началась, остальной возраст не получил прививок, вот и результат. Госпитализируем детей с микст-инфекциями, это когда и ковид и рота-норавирусная инфекция. В основном дети до трёх лет», - отмечала Татьяна Сымбелова.
Роспотребнадзор отменил в России изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Решение вступило в силу в воскресенье, 6 февраля.
Создание амбулаторных центров и отдельных пунктов забора контрольных мазков (такие пункты развернули в школьных спортзалах) сократило загруженность участков в поликлиниках Улан-Удэ.
В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили о начале проведения вакцинации от COVID-19 среди подростков 12-17 лет. В городские поликлиники в общей сложности поступило 220 доз.
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей
Общество, Фото:
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