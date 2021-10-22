В Улан-Удэ полицейские изъяли шесть кг марихуаны













В полицию Октябрьского района обратилась молодая женщина с сообщением о бытовом скандале с сожителем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе разбирательства в комнате под кроватью обнаружили и изъяли полимерные мешки с наркотическим веществом растительного происхождения. Молодой человек признался, что заготовил наркотики в начале октября в пригороде Улан-Удэ для собственного употребления.



За потребление наркотических средств в отношении мужчины составлен административный протокол. Судом ему вынесено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.



По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела.



С 18 по 29 октября с Бурятии проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- В целях противодействия наркомании и наркопреступности полицейские призывают граждан сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, лицах, их распространяющих, местах сбыта запрещённых веществ, организации наркопритонов по телефонам: 102 (112) – служба экстренного вызова полиции или в территориальный орган внутренних дел, - заключили в пресс-службе.

В полицию Октябрьского района обратилась молодая женщина с сообщением о бытовом скандале с сожителем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе разбирательства в комнате под кроватью обнаружили и изъяли полимерные мешки с наркотическим веществом растительного происхождения. Молодой человек признался, что заготовил наркотики в начале октября в пригороде Улан-Удэ для собственного употребления.За потребление наркотических средств в отношении мужчины составлен административный протокол. Судом ему вынесено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела.С 18 по 29 октября с Бурятии проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- В целях противодействия наркомании и наркопреступности полицейские призывают граждан сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, лицах, их распространяющих, местах сбыта запрещённых веществ, организации наркопритонов по телефонам: 102 (112) – служба экстренного вызова полиции или в территориальный орган внутренних дел, - заключили в пресс-службе.

21 октября на улице Инская Улан-Удэ сотрудники ГИБДД по Бурятии заметили автомобиль, водитель и пассажир которого были не пристёгнуты ремнями безопасности.При оформлении административного протокола автоинспекторы заметили у ног пассажира автомобиля полимерный пакет. На вопрос автоинспекторов, есть ли у мужчины при себе запрещённые вещества, 47-летний пассажир стал нервничать. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакет с наркотическим средством. По заключению экспертизы установлено, что изъятое – марихуана весом более 300 граммов.Предварительно известно, что водитель и пассажир являются коллегами и работают в Тарбагатайском районе. Днём 21 октября мужчина заготовил в Тарбагатайском районе дикорастущую коноплю и взял её с собой. Ничего не подозревающий водитель повёз, как обычно, мужчину домой. Как пояснил задержанный, он планировал использовать наркотическое средство в личных целях. После освидетельствования, мужчину привлекли к административной ответственности за употребление запрещённых веществ.Около 5,5 килограммов марихуаны и 2 грамма гашишного масла изъято сотрудниками полиции у 24-летнего жителя столицы республики.