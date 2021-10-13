Соревноваться будут девушки и юноши 2009 года рождения
Первенство Забайкальского края по баскетболу среди девушек и юношей 2009 года рождения пройдёт в Чите с 14 по 17 октября. Участие примут около 40 спортсменов из Читы, Нерчинска, Шилки и посёлка Кокуй.
- Основными целями проведения соревнований являются: популяризация и развитие вида спорта «баскетбол», обмен опытом, пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения в нашем крае. А также повышение мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных норм единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), – рассказали в федерации баскетбола Забайкальского края.
Также в федерации отметили, что при выполнении норм и требований ЕВСК, присваиваются следующие спортивные разряды: первое место – третий спортивный разряд; второе-третье место – первый юношеский спортивный разряд и четвертое-шестое место – второй юношеский спортивный разряд.
Мероприятие пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета. Открытие соревнований состоится 15 октября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Чита примет первенство Забайкалья по баскетболу
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