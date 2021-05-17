Директору внесено представление
В школе в Курумканском районе Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Образование» создали центр «Точка роста» для внедрения новых методов обучения, обеспечивающих освоение обучающимися общеобразовательных программ, повышение их мотивации к обучению. Для этого закуплено современное оборудование, мебель и цифровая техника.
Проверка прокуратуры выявила, что закупленное оборудование не используется по назначению, не разработаны программы обучения под технические средства, педагоги не в полном объёме обладают навыками применения новейших технологий в образовательном процессе.
Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого образовательное учреждение установило оборудование, разрабатываются учебные программы для школьников с использованием новых технических средств, педагогические работники проходят дополнительное обучение. Устранение нарушений в полном объёме находится на контроле районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
В Бурятии технику по нацпроекту использовали не по назначению
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