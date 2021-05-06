В реанимации находятся более 46 пациентов с COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 6 мая зарегистрировано 37 326 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки выявлено 25 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 905 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 36029 человек, в том числе за сутки 20.
В стационарах республики получают лечение 296 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 168. В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ - 24 пациента (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 350 коек: занято – 296, свободно – 54 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,6%.
Амбулаторное лечение проходят 143 пациента с COVID-19.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 858 человек, в том числе за сутки 1 пациент.
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 25 человек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В зоне особого контроля - частный жилой сектор, а также дачные и садовые участки
В реанимации находятся более 46 пациентов с COVID-19
Муж обвинил её в изменах
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Местами по республике пройдёт мокрый снег
Победителей определят путём общественного голосования
Соревнования проведут в 8 весовых категориях
Гражданам выплатят до 50 тысяч тугриков на «витамины»
Для него был организован персональный концерт
Поздравления принимали семьи Лазаря Афанасьева и Зои Большаковой
Участникам акции нужно прочитать стихотворение о Великой Отечественной и опубликовать его в соцсетях
Сложная обстановка на территориях Сретенского, Нерчинского, Балейского и Могочинского районов
Наибольшую активность в беседах по телефону показали женщины
В органы внутренних дел было доставлено 214 бездомных
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с горного фестиваля «Мунку-Сардык»