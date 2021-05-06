За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 25 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В реанимации находятся более 46 пациентов с COVID-19



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 6 мая зарегистрировано 37 326 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявлено 25 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 905 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 36029 человек, в том числе за сутки 20.



В стационарах республики получают лечение 296 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 168. В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ - 24 пациента (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 350 коек: занято – 296, свободно – 54 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,6%.



Амбулаторное лечение проходят 143 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 858 человек, в том числе за сутки 1 пациент.





