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Боксёр из Бурятии вышел в финал молодёжного чемпионата России

Боксёр из Бурятии вышел в финал молодёжного чемпионата России
Общество,  Фото:федерация бокса Бурятии
Главный приз турнира – 350 тысяч и новый автомобиль

Боксёр из Бурятии Радна Цыбиков сразится в финале чемпионата России по боксу среди молодёжи 19-22 лет, который проходит в подмосковном Серпухове.

В субботу, 1 мая, Радна Цыбиков (выступает в категории до 60 кг) выиграл в полуфинале у Кагира Минатуллаева из Ханты-Мансийского автономного округа. Тем самым бурятский боксёр уже обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

В воскресенье, 2 мая, он сразится с Константином Опольским из Московской области за чемпионство и главный приз турнира - 350 тысяч рублей и новый автомобиль.

В турнире участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России проходит во дворце спорта «Надежда» с учётом противокоронавирусных ограничительных мер. Финальные поединки состоятся в воскресенье. Для поклонников бокса будет организована фан-зона, где выступят популярные российские музыканты и блогеры. Также финал посетят известные боксёры-профессионалы и олимпийские чемпионы. Кроме выступления артистов и мастер-классов от чемпионов, гостям праздника будут предложены бесплатные угощения и возможность поучаствовать в розыгрыше призов: iPhone, велосипеда и самоката, сообщили в федерации бокса Бурятии. 
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