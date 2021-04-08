Одна из первых женщин-полковников милиции Бурятии отметила юбилей





Полковник милиции в отставке Светлана Манзырева отметила 70-летний юбилей. Она стала первой в Бурятии женщиной-полковником милиции в сельской местности.С юбилеем её поздравили ветераны и полицейские в Баргузинском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На торжественное мероприятие прибыл и председатель совета ветеранов регионального МВД полковник внутренней службы в отставке Виктор Приеменко. Он вручил Светлане Манзыревой орден Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России «За заслуги» - за неутомимый труд и активную гражданскую позицию. Светлана Манзырева в течение пяти лет возглавляет совет ветеранов районного отдела полиции.С тёплыми словами пожеланий к виновнице торжества обратился и начальник отдела полиции Максим Каратаев. От всего личного состава он поблагодарил её за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию молодых сотрудников, а также поддержку ушедших на заслуженный отдых полицейских.Юбилярше вручили цветы и денежный сертификат в магазин бытовой техники.Светлана Иннокентьевна Манзырева отдала службе в органах внутренних дел около 30 лет.Прибыла на службу по направлению Баргузинского РК ВЛКСМ в августе 1976 года и была назначена старшим инспектором детской комнаты милиции. В 1993 году переведена в паспортно-визовую службу. С ноября 1994 года и в течение 10 последующих лет службу проходила в кадровом подразделении в должности заместителя начальника по кадрам. Ушла на заслуженный отдых в звании полковника милиции.