В Бурятии с омулёвого браконьера взыщут более 50 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина выловил семь хвостов омуля



Суд удовлетворил иск о взыскании жителя Северо-Байкальского района Бурятии более 50 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба за незаконный вылов омуля.



Преступление произошло в октябре 2019 на участке реки Кичера Северо-Байкальского района. Местный житель незаконно добыл семь хвостов омуля, таксовой стоимостью 7280 рублей за одну особь.



- Кроме привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания в виде условного лишения свободы на срок 1 год, виновное в незаконной добыче омуля лицо по инициативе транспортного прокурора подвергнуто гражданско-правовой ответственности в силу ст.1064 ГК РФ «Ответственность за причинение вреда», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Судом требования Байкальского транспортного прокурора признаны обоснованными. Постановлено решение о взыскании с браконьера денежной суммы в размере 50 960 рублей.

