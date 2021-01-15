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В Бурятии с омулёвого браконьера взыщут более 50 тысяч рублей

В Бурятии с омулёвого браконьера взыщут более 50 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина выловил семь хвостов омуля

Суд удовлетворил иск о взыскании жителя Северо-Байкальского района Бурятии более 50 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба за незаконный вылов омуля.

Преступление произошло в октябре 2019 на участке реки Кичера Северо-Байкальского района. Местный житель незаконно добыл семь хвостов омуля, таксовой стоимостью 7280 рублей за одну особь.

- Кроме привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания в виде условного лишения свободы на срок 1 год, виновное в незаконной добыче омуля лицо по инициативе транспортного прокурора подвергнуто гражданско-правовой ответственности в силу ст.1064 ГК РФ «Ответственность за причинение вреда», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом требования Байкальского транспортного прокурора признаны обоснованными. Постановлено решение о взыскании с браконьера денежной суммы в размере 50 960 рублей.
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