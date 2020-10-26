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В Бурятии портится погода

В Бурятии портится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 октября, по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 6-11, в отдельных районах до 16-21, днём 5-10, местами порывы 15-17м/с.

Температура днём 0,+5 тепла, местами 0,-5 мороза.

В Улан-Удэ ночью прошёл небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём около 0.
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