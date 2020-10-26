В республике местами снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 октября, по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 6-11, в отдельных районах до 16-21, днём 5-10, местами порывы 15-17м/с.
Температура днём 0,+5 тепла, местами 0,-5 мороза.
В Улан-Удэ ночью прошёл небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём около 0.
В Бурятии портится погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 26.10.2020
В республике местами снег
Субботник прошёл в Мухоршибири
«Люди ведут себя как свиньи», - возмущаются местные жители
На каждого диспетчера сейчас приходится около 250 звонков в день
На макете можно увидеть имитацию пожара и эвакуации людей
На Байкале навигация завершится в ноябре
Это оказались не буузы и вообще не мясное блюдо
Спортсмены выиграли чемпионат ЦСФСО профсоюзов «Россия»
Стоимость реконструкции превысила 44 миллиона рублей
Повышение уровня Байкала становится всё более заметным – в Прибайкальском районе до сих пор не снят режим ЧС, недавно на севере подтопило остров Ярки. Учёные продолжают бороться за нормализацию экологической ситуации. Экспертным мнением о грядущих последствиях регулирования уровня Великого озера с «Байкал-Daily» поделилась кандидат биологических наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Наталья Базова
Людмила Цыбикова восемь дней провела в реанимации
Заболеваемость COVID-19, резко набравшая обороты, на спад не идёт
Умерли больные в возрасте 45, 54, 67, 72, 79 лет
Местами по республике небольшой снег
Общество, 24.10.2020
Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции с участковыми