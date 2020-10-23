У военнослужащих ВВО в Бурятии прошли контрольные занятия

В тренировках участвовали подразделения ПВО и специалисты ремонтно-восстановительного подразделения



С подразделениями зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проведена тренировка по поиску, классификации и уничтожению воздушных целей.



По прибытии на позиции расчёты перегрузили ракеты с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки ЗРК «Бук-М2» и совместно с расчётами переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» произвели разведку воздушной обстановки и наблюдение. В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на командный пункт, выполнив при этом более 20 учебных (электронных) пусков.



В тренировке приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 100 единиц вооружения и боевой техники.



Кроме этого, в республике прошли контрольные занятия по технической, специальной, тактической подготовке с отдельным ремонтно-восстановительным подразделением ВВО. Также у подразделения были оценены навыки использования индивидуальных средств защиты.



Военнослужащие эвакуировали условно повреждённую технику, развернули сборный пункт повреждённых машин, на котором провели ремонт в полевых условиях танков Т-72Б, БМП-2 и БТР-80. Затем подразделение выполнило нормативы по поиску и устранению простейших неисправностей в двигателях и трансмиссии военной техники.



Все военнослужащие сдали теоретические зачёты на знание требований безопасности, тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа





