В тренировках участвовали подразделения ПВО и специалисты ремонтно-восстановительного подразделения
С подразделениями зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проведена тренировка по поиску, классификации и уничтожению воздушных целей.
По прибытии на позиции расчёты перегрузили ракеты с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки ЗРК «Бук-М2» и совместно с расчётами переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» произвели разведку воздушной обстановки и наблюдение. В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на командный пункт, выполнив при этом более 20 учебных (электронных) пусков.
В тренировке приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 100 единиц вооружения и боевой техники.
Кроме этого, в республике прошли контрольные занятия по технической, специальной, тактической подготовке с отдельным ремонтно-восстановительным подразделением ВВО. Также у подразделения были оценены навыки использования индивидуальных средств защиты.
Военнослужащие эвакуировали условно повреждённую технику, развернули сборный пункт повреждённых машин, на котором провели ремонт в полевых условиях танков Т-72Б, БМП-2 и БТР-80. Затем подразделение выполнило нормативы по поиску и устранению простейших неисправностей в двигателях и трансмиссии военной техники.
Все военнослужащие сдали теоретические зачёты на знание требований безопасности, тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа
У военнослужащих ВВО в Бурятии прошли контрольные занятия
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