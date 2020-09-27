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В Бурятии сегодня холодно

В Бурятии сегодня холодно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается облачная погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северной половине до умеренных, по северному Прибайкалью до сильных осадков.

Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, по Прибайкалью до 24 м/с. Температура днём +10,+15, местами +5,+10.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17 м/с. Температура днём +8,+10. 
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