В Агинском округе просят рассказать о малой родине

Конкурс творческих работ «Моё село» стартует 20 сентября
В Агинском Бурятском округе объявлен конкурс видеороликов «Моё село», посвящённого дате образования округа.
- Каждое село имеет свою богатую историю, гордится своими талантливыми и трудолюбивыми земляками. Приглашаем патриотов своей малой родины принять участие в конкурсе и рассказать об интересных фактах из истории села, о людях, принимавших участие в социально значимых событиях села, об общественных организациях, активных лидерах среди молодёжи и старшего поколения, – призвал заместитель начальника отдела развития инфраструктуры окружной администрации Булат Раднаев.
Конкурс проводится с 20 сентября до 30 ноября 2020 года. Для участия в конкурсе необходимо подготовить видеоролик продолжительностью до 5 минут и направить организатору конкурса с заполненным бланком заявки на электронный адрес: pressa@aginskoe.ru или в администрацию округа.
Все конкурсные работы будут размещены на канале Агинского Бурятского округа в видеохостинге YouTube для проведения интерактивного голосования. Подведение итогов конкурса состоится до 10 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
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