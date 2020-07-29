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Жителя Бурятии отправили в колонию за наркотики

Жителя Бурятии отправили в колонию за наркотики
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина уже имел условное осуждение за аналогичное преступление

32-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. Ранее мужчина судим к условной мере наказания также за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В суде установлено, что в апреле мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение – коноплю и переработал его для личного употребления. Тем самым обвиняемый незаконно приобрёл наркотические средства – гашиш и гашишное масло в крупном размере. Наркотики хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции.

Кабанский районный суд условное осуждение по предыдущему приговору отменил, назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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