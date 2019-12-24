Военные отработали навыки по тактической и огневой подготовке
В Бурятии завершились учения в артиллерийском соединении. Экипажи самоходных артиллерийских батарей отработали навыки по тактической и огневой подготовке с учётом опыта локальных вооружённых конфликтов.
Всего было задействовано около 100 военнослужащих, 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские системы Мста-Б, автомобили повышенной проходимости «Урал»-4320-0911-30.
Личный состав совершил марш, выполнил нормативы по развёртыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерному оборудованию.
Также военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке артиллерийских орудий к ведению огня, решали задачи по разведке целей и управлению огнём как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.
Дополнительно командиры огневых взводов давали вводные по защите личного состава от поражающих факторов условного применения химического оружия.
На заключительном этапе артиллеристы провели тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчётов по подготовке орудий к стрельбе, разведке неподвижных и высокоманёвренных целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии артиллеристы провели учения
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