В Бурятии артиллеристы провели учения

Военные отработали навыки по тактической и огневой подготовке



В Бурятии завершились учения в артиллерийском соединении. Экипажи самоходных артиллерийских батарей отработали навыки по тактической и огневой подготовке с учётом опыта локальных вооружённых конфликтов.



Всего было задействовано около 100 военнослужащих, 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские системы Мста-Б, автомобили повышенной проходимости «Урал»-4320-0911-30.



Личный состав совершил марш, выполнил нормативы по развёртыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерному оборудованию.



Также военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке артиллерийских орудий к ведению огня, решали задачи по разведке целей и управлению огнём как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.



Дополнительно командиры огневых взводов давали вводные по защите личного состава от поражающих факторов условного применения химического оружия.



На заключительном этапе артиллеристы провели тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчётов по подготовке орудий к стрельбе, разведке неподвижных и высокоманёвренных целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

