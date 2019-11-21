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Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь

Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь
Общество, 
Улан-удэнские музыканты снялись в новогодней программе

Улан-удэнская группа «Хама Угы» приняла участие в съёмке новогодней программы под рабочим названием «Песни большой страны» на Общественном Телевидении России (ОТР).

По замыслу создателей программы, коллективы исполняют свою песню и кавер-версию известного хита прошлых лет. В качестве кавера «Хама Угы» досталась песня «Конфетти», ранее известная в исполнении Наташи Королёвой и воплощённая группой в искромётной рэгги-стилистике. Авторская же композиция «Тараканы» настолько понравилась, что режиссёр программы Леонид Гюне, по просьбам собравшихся, попросил её исполнить и во второй раз, хотя всё было снято с первого дубля.

Участники «Хама Угы» Рашид Сайлюбай и Зорикто Батоцыренов прибыли в Москву по приглашению музыкального продюсера канала ОТР Алексея Певчева, неоднократно посещавшего ежегодный фестиваль «Голос Кочевников» в Бурятии.

- На фестивале я был совершенно очарован «Хама Угы», сочетанием удивительно светлого рэгги и мягких ироничных текстов. Компакт диск, который они мне подарили, это настоящее, которого сейчас, поверьте не так уж много. Все, кто слышал этот альбом не только искренне удивляются свежести и яркости музыкально-текстовых решений, но и подлинному обаянию исполнителей. Я бываю на многих музыкальных фестивалях страны, но «Хама Угы» для меня - самое яркое и значительное открытие последних лет. Очень надеюсь, что благодаря участию Рашида и Зорикто в нашей программе, на них обратят внимание как фестивальные продюсеры, так и широкая аудитория. Конечно, мы далеко не первые на федеральном ТВ, кто показал сильный коллектив из Бурятии, но, вот что касается бурятского рэгги, тут уж, извините, пальма первенства принадлежит именно нам. Ну и конечно, хочется верить, что на следующем «Голосе Кочевников» группа «Хама Угы» выйдет на большую сцену в качестве одного из хедлайнеров, чтобы как можно больше улан-удэнцев увидели какие мощные команды есть в их регионе. Кто-то сравнивает «Хама Угы» с группой 5 Nizza, но сравнение не очень верное. «Хама Угы» - абсолютно самодостаточный и полновесный коллектив. Постараюсь пригласить Рашида и Зорикто на свою авторскую программу «Звук», в которой мы показываем лучшие образцы отечественной музыки, – сообщил Алексей Певчев.

Выступление «Хама Угы» будет показано в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, в музыкальных блоках праздничных дней и в программе, подготовленной на Старый Новый год на канале ОТР.

В новогодней программе так же прозвучат песни в исполнении Валерия Сюткина, Александра Ф. Скляра, Леонсии Эрденко, нового проекта лидера группы «Браво» Евгения Хавтана Los Havtanos, групп «Маша и Медведи», «Альянс», Pep-See, «Старый приятель», KillDay-Stratosfera, Биг-бэнда Георгия Гарнаняна и многих других популярных исполнителей.
Новый год телевидение музыканты
 
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