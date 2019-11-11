Пловцы Братска выиграли «Кубок Приангарья»

В соревнованиях приняли участие гости из Улан-Удэ



В Братске в течение двух дней пловцы 2002-2010 годов рождения соревновались на плавательных дорожках спорткомплекса «Таёжный». В традиционном ежегодном «Кубке Прингарья» приняли участие более 300 человек.



Побороться за звание лучшего приехали юные спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Усть-Кута, Бирюсинска, Вихоревки и Улан-Удэ. Самая большая сборная была у Братска, от города выступило порядка 100 человек.



- Наши дети выступили хорошо. Мы заняли больше всех призовых мест в эстафете, в индивидуальных и командных заплывах, – рассказал о братчанах главный судья соревнований Алексей Микеладзе.



В прошлом году братские пловцы также отличились – во всех возрастных категориях спортсмены показали наилучшие результаты. По словам Алексея Микеладзе, братчане стабильно демонстрируют отличную подготовку на соревнованиях разного уровня.



- На межрегиональных соревнованиях в Барнауле, которые прошли в ноябре, в эстафете юноши из нашего города завоевали «золото». Это очень весомый результат, учитывая то, что в заплывах приняли участие более 700 человек со всего Сибирского федерального округа, – отметил Алексей Микеладзе.



Следующие юношеские региональные соревнования по плаванию состоятся в 2020 году. В январе в Братске пройдёт первый этап. В марте Усть-Илимск примет спортсменов во втором этапе. Третий этап запланирован на май, в городе Вихоревка. Завершатся областные соревнования в ноябре 2020 года в Тулуне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

