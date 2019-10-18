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Иркутск хотят сделать центром Юнармии в Сибири

Иркутск хотят сделать центром Юнармии в Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Первое в регионе отделение этого общественного движения появилось именно здесь

Иркутск может стать базовой площадкой по развитию юнармейского движения в Сибирском федеральном округе. С таким предложением к руководству Юнармии России обратился глава города Дмитрий Бердников на пленарном заседании всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

По словам мэра, все условия и ресурсы у Иркутска имеются. К тому же первое в регионе отделение Юнармии появилось именно здесь. Кроме этого, в городе создан городской центр «Патриот» – уникальное в своем роде военное училище для подростков. В настоящее время работа администрации ведётся при поддержке министерства обороны РФ. Весной этого года решением минобороны центр «Патриот» стал филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Благодаря этому в городском патриотическом центре будут размещены образцы вооружения и военной техники.

Также на мероприятии присутствовали исполнительный директор всероссийского движения Юнармии Денис Заикин, начальник отдела региональных программ ВВПОД «Юнармия» Евгений Ненашев и руководитель Сибирского федерального округа ВВПОД «Юнармия» Денис Побилат. Денис Заикин вручил благодарственное письмо начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия», героя России Романа Романенко мэру Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
юнармия Иркутск СФО
 
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