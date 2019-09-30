Мемориальной доской почтили память сотрудника Сергея Балдаева
В улан-удэнском СИЗО состоялось торжественное открытие мемориальной доски, в память о сотруднике оперативного отдела учреждения старшем лейтенанте внутренней службы Сергее Балдаеве.
Родился Сергей Балдаев в феврале 1971 года. На службе в уголовно-исполнительной системе с октября 1995 года. Погиб при исполнении служебных обязанностей 14 сентября 1998 года.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника управления ФСИН по Бурятии Алексей Кочетов, начальник СИЗО-1 Михаил Капишулин, председатель регионального совета ветеранов УИС Елизавета Алексеева, председатель общественного совета при УФСИН Николай Ломако, а также родственники, сотрудники и ветераны учреждения.
Участники мероприятия почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
В завершении церемонии молодые сотрудники следственного изолятора приняли присягу и получили первые офицерские звания, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В СИЗО Улан-Удэ открыли мемориальную доску
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