Расписание движения пассажирского поезда № 150 Иркутск – Улан-Удэ временно изменится 1 октября
В этот день состав проследует по маршруту с отклонением от действующего расписания от 5 до 13 минут.
- Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании, - призывает пресс-служба ВСЖД.
Расписание поезда Иркутск – Улан-Удэ изменится на день
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