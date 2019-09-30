Расписание поезда Иркутск – Улан-Удэ изменится на день

Расписание движения пассажирского поезда № 150 Иркутск – Улан-Удэ временно изменится 1 октября



В этот день состав проследует по маршруту с отклонением от действующего расписания от 5 до 13 минут.



- Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании, - призывает пресс-служба ВСЖД.



