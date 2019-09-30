Первые две строчки заняли Москва и Санкт-Петербург
Бурятия заняла пятое место в рейтинге популярных этим летом у иностранных туристов регионов России. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов в картографическом сервисе Maps.me с 1 июня по 31 августа 2019 года, сообщает РИА Новости.
- Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург. Так же, как и год назад, летом иностранные туристы проявили повышенный интерес к Калининградской области – она замкнула топ-3, в то время как в весеннем рейтинге занимала лишь 13-е место, - говорится в сообщении.
Летом иностранцы стремились в Иркутскую область (она находится на четвертой строчке, а весной не вошла даже в топ-20), и в Бурятию, занявшую пятое место (в весенний рейтинг она также не попала).
Иностранцы также интересовались такими регионами, как Краснодарский край, Республика Адыгея и Татарстан, расположившиеся на шестой – восьмой строчках. На девятом месте оказался Красноярский край, на десятом – Владимирская область.
Также летом иностранцы интересовались такими регионами, как Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Улан-Удэ вошёл в топ городов для бюджетных поездок осенью, город занял двадцатое место.
Бурятия вошла в пятёрку популярных у иностранцев регионов для летнего отдыха
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