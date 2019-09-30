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Жители бурятского села протестуют против завода по переработке древесных отходов

Жители бурятского села протестуют против завода по переработке древесных отходов
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Завод построили недавно в самом центре села, возле детского сада и школы

Накануне в популярном паблике ves_ulan_ude появилось обращение жителей села Тэгда Хоринского района. Они требуют запретить деятельность завода по переработке древесных отходов, который недавно отстроили в самом центре села.

Жители возмущены тем, что над селом целыми днями держится смог, а в воздухе «чувствуется запах едкого химического вещества». Овощи в огородах приобрели серый налёт. Сельчане предполагают, что таким образом воздух, вода и почва в местности загрязняются.

Кроме того, завод стоит по соседству с детским садом, школой и жилыми домами. А вблизи расположена река Курба, в которой купаются дети.

- Жители села жалуются на общее недомогание, частый кашель, першение в горле, связанные с производственными выхлопами. Специфический едкий запах мешает уснуть, невозможно открыть форточки. Таким образом, со строительством завода возникла прямая угроза здоровью жителей села, особенно детей. В связи с вышеизложенным, мы, жители села Тэгда, требуем срочно запретить деятельность завода! – заявили сельчане.

Также они отметили, что собираются подать жалобу в прокуратуру и Генеральному прокурору Российской Федерации.

Пользователи Сети начали бурно обсуждать проблему:

«Надо на них подать в суд, закрыть и выгнать», «Завод принадлежит Рябову В. Б. Никаких слушаний по строительству завода не проводилось. Жители села, понимая, что завод нужен для переработки отходов, тем не менее возмущены, что завод построен в населённом пункте. Завод должен быть построен в 15 км. от села и с учётом розы ветров», «И до деревни китайцы добрались, ужас…», «Такая деревня раньше была...природа шикарная. А сейчас реки обмелели, в лесах грязь, мусор, вместо леса пеньки голые, вокруг пилорамы на пилорамах».

На жалобу отреагировала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она сообщила, что сегодня направит обращение в Роспотребнадзор для проведения проверки. Итоги проверки уполномоченный отправит жителям села.
экология загрязнение воздуха
 
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